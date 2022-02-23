В Зеленодольском районе Татарстана при разборе завалов на месте пожара в двухэтажном доме нашли тело третьего погибшего. Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Также известно, что по факту страшного пожара возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взято на контроль прокуратурой Зеленодольска.

Напомним, пожар произошел сегодня утром в пос. Новониколаевский на ул. Центральная в доме №9 А. Во время пожара один человек получил ожоги и был госпитализирован. На втором этаже были обнаружены тела двух человек. Шестеро смогли эвакуироваться самостоятельно, до приезда спасателей.