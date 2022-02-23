По данным PRIMPRESS, новый всплеск активности мошенников ожидается в стране сразу после окончания праздника. Об этом россиян предупредил начальник Управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Раньше, говорит специалист, мошенники ставили целью деньги с карт клиентов банка, но сейчас многое изменилось. Придуманы такие обманные схемы, при которых целями становятся люди, у которых есть действующий кредит и квартира в собственности. Граждан вынуждают закладывать квартиру, а потом завладевают правом собственности на нее.

"Если раньше люди после атаки оставались с кредитами, то теперь они ещё и лишаются квартир", - заявил Велигодский.