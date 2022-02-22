Российские войска вошли в Донбасс, а беженцы оттуда прибыли в Татарстан: Главное на 22 февраля

Очередной насыщенный на события день подходит к концу. В мире обстановка немного напряженная, да и в Татарстане не без приключений. Челнинка отделалась штрафом за избиение дочери. А вот беженцам, прибывающим в республику, выделят по 10 тысяч рублей. Самое главное на 22 февраля – в вечернем дайджесте.
Эксперты назвали российские регионы с самым опасным общественным транспортом
В зачет брали только ДТП с летальным исходом. И настоящими лидерами по таким авариям стали Ставропольский край и Смоленская область (Подробности).
Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс
Сообщается, что вошли несколько тысяч российских военных, десятки единиц военной техники, в том числе бронированной. Отмечается, что военные прибыли и на автобусах, которые ранее эвакуировали с Донбасса мирных жителей в Россию (Подробности).
В Казани родители погибшего под колесами водовоза мальчика набросились на виновника ДТП в суде
Мать и отец школьника требуют самого сурового наказания, ведь водитель даже не пытался с ними связаться и поговорить после смертельной аварии (Подробности).
Жительница Челнов избила свою 10-летнюю дочь и отделалась лишь штрафом
Сама подсудимая не признала вину. Меж тем, сам ребенок в присутствии законного представителя и педагога рассказала, что мать неоднократно била ее, а также частенько выпивала (Подробности).
Прибывающие в Татарстан беженцы с Донбасса получат по 10 тысяч рублей
Размещать приезжих из Луганской и Донецкой народных республик будут в базе санаториев "Ливадия" и "Васильевский". Готов к приему беженцев и санаторий "Жемчужина" в Набережных Челнах (Подробности).