Российские войска вошли в Донбасс, а беженцы оттуда прибыли в Татарстан: Главное на 22 февраля

Очередной насыщенный на события день подходит к концу. В мире обстановка немного напряженная, да и в Татарстане не без приключений. Челнинка отделалась штрафом за избиение дочери. А вот беженцам, прибывающим в республику, выделят по 10 тысяч рублей. Самое главное на 22 февраля – в вечернем дайджесте.

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В зачет брали только ДТП с летальным исходом. И настоящими лидерами по таким авариям стали Ставропольский край и Смоленская область (Подробности).

Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс

Сообщается, что вошли несколько тысяч российских военных, десятки единиц военной техники, в том числе бронированной. Отмечается, что военные прибыли и на автобусах, которые ранее эвакуировали с Донбасса мирных жителей в Россию (Подробности).

В Казани родители погибшего под колесами водовоза мальчика набросились на виновника ДТП в суде

Мать и отец школьника требуют самого сурового наказания, ведь водитель даже не пытался с ними связаться и поговорить после смертельной аварии (Подробности).

Жительница Челнов избила свою 10-летнюю дочь и отделалась лишь штрафом

Сама подсудимая не признала вину. Меж тем, сам ребенок в присутствии законного представителя и педагога рассказала, что мать неоднократно била ее, а также частенько выпивала (Подробности).

Прибывающие в Татарстан беженцы с Донбасса получат по 10 тысяч рублей

Размещать приезжих из Луганской и Донецкой народных республик будут в базе санаториев "Ливадия" и "Васильевский". Готов к приему беженцев и санаторий "Жемчужина" в Набережных Челнах (Подробности).