«Если ты смешной, то ты окажешься в телесезоне»: капитан команды «Сытые» из Казани об участии в шоу

Две недели назад, 4 февраля, на ТНТ стартовал четвертый сезон шоу «Импровизация. Команды» - главной телеплощадки для комиков, которые шутят без подготовки и сценария. Среди принимающих участие в теле–шоу есть представители из Казани – импрокоманда «Сытые». Нам удалось пообщаться с капитаном команды Раилем Рахматуллиным и задать ему несколько вопросов о команде, возникновении названия, участии в шоу и сложностях.

Расскажите пять интересных фактов о своей команде. Откуда пришла идея назвать её «Сытые»?

- Первый факт – все участники из разных городов Республики Татарстан, и только один из Казани. Второй факт – первым названием команды были «Легкие». Третий факт – команда «Сытые» поменяло три состава, по тем или иным причинам, но вновь вернулась первозданному и аутентичному составу.

Почему «Сытые»? Изначально мы назывались «Легкие». Далее, мы отыграли одну пробную игру, для того, чтобы в Казани могла открыться сцена «Алга». Но потом нам написала команда из Воронежа, и рассказала о том, что они уже давно играют под таким названием. Нам пришлось в срочном порядке менять своё. Мы часто переписывались в WhatsApp, и так получалось, что каждый раз переписка либо прерывалась, либо начиналась с того, что кто из нас кушал или перекусывал, либо же пил чай. И так, в чате начало лидировать название «Сытые». И интересный подтекст к этому, каждый человек в нашей команде уже был сыт чем-то в своей жизни на тот момент, небольшой глубокий смысл к названию команды.

Четвертый факт - изначально на логотип своей команды мы хотели нанести хомяка. Но, подумали, что все будут думать про Лешу, и решили отказаться от этой идеи. Пятый факт – мы хотели назваться «Казанские», но креативная команда из Москвы сказала, что так как все сьемки, вся важная часть процесса «Импровизация. Команды» проходят в Москве, то при упоминании «Казанские», это будет отсылка для многих москвичей на вокзал, вот нам и посоветовали поменять.

Есть ли у Вашей команды история попадания на юмористический Олимп ТНТ? Поделитесь ею с нашими читателями?

- В феврале 2020 года мы собрались небольшой командой, человек 5-6, чтобы играть импровизационное шоу и выступать у нас в StandUp клубе в Казани. Мы отрепетировали, нам все понравилось. В первую неделю марта мы делаем наше первое выступление, оно всем нравится, все говорят да, делайте, все в восторге. Но, через неделю объявляют локдаун, нас закрывают, никакого выступления, конечно же, нет, и мы начинаем тренироваться в онлайн: вести прямые эфиры, общаться сами с собой, начинаем формулировать своеобразный юмористический посыл. После локдауна мы начинаем ставить наши маленькие шоу в StandUp клубе, тренировать импровизацию уже на живую публику, а также тренируемся для «Импровизации. Команды». Но, так как самая ближайшая сцена для нашего выступления в «Импровизации. Команды» находится только в Москве, у нас возникла идея создать сцену в Казани. Мы обратились с этим предложением в администрацию StandUp клуба Казань, и они нас поддержали. В Казань приехала креативная группа из Москвы, отсмотрела наш первый пробный баттл против другой казанской команды «Стереотипные» и приняли решение, что в Казани все-таки нужно основать сцену. Так основали сцену «Алга», мы стали чемпионами первого сезона. Нас позвали в Москву, в школу-кастинг для сьемки третьего телесезона «Импровизации. Команды», где из 30 команд выбирали только 16 лучших по всей России. К сожалению, в эти 16 команд мы не попали, но зарядились максимальным количеством положительных эмоций и уверенностью, что у нас это обязательно когда-нибудь получится. Проходит еще один сезон «Импровизации» в «Алга», мы отыграли, стали двукратными чемпионами этой сцены, и нас опять позвали в кастинг-школу на ТНТ в Москву. Мы приехали, отлично себя показали, и на это раз у нас получилось попасть в список 16 команд, которые будут участвовать в четвертом телесезоне передачи «Импровизация. Команды».

Были ли сложности при подготовке на этапе отбора в шоу «Импровизация. Команды»? Если да, то какие?

- Сложностей нет, твоя задача отправить видео-заявку команды по адресу, ее отбирают, смотрят и отправляют тебя на сцену. Далее, ты участвуешь уже в сезоне на сцене, которую ты прошел или выбрал сам, и, если ты себя хорошо показываешь, то тебя приглашают в школу, если и в этой школе ты тоже хорош, то ты попадаешь в телесезон. Сложности могут быть только у команд, которые не практикуются. У нашей команды, например, существует проблема в том, что вне сезона нам негде выступать. Нам нужно тренировать свои навыки на живой публике, не многие заведения готовы принять шоу с импровизацией, и не все видят в ней потенциал, а у кого-то нет технических возможностей для этого. Тебе не нужен реквизит, не нужно писать сценарий, лишь потренироваться и найти взаимопонимание со своей командой, а далее построить импровизационное выступление. Юмор в нашем направлении рождается на глазах у зрителя и при его активном участии, здесь и сейчас. Не все площадки и заведения готовы и открыты к тому, чтобы хотя бы раз в неделю у них выступала импровизационная команда, и показывала свое мини-шоу для зрителей. Кроме этой проблемы, остальных я не замечал. Система отбора в «Импровизацию. Команды» на ТНТ прозрачна и проста, если ты смешной, и ты достоин, то ты окажешься в телесезоне, нужно всего лишь стараться, искать свой стиль, свой юмор. Я думаю, что у многих команд все впереди и у них все получится.

Как вам команды из других городов? Больше чувствуется дух соперничества или же поддерживаете друг друга?

- Из других городов приехали крутые команды, со всеми есть коннект, есть, о чем поболтать, что обсудить и о чем пошутить. На своем пути еще ни разу не встречал человека, который бы занимался юмором, в то же время был злым или плохим. Поэтому, нужно очень постараться, чтобы найти злого юмориста, который со всеми ссорится или конфликтует. Но надо помнить, что это соревновательный турнир, поэтому здесь всегда присутствует соперничество, команды друг друга подкалывают, но тебе всегда рады помочь, подсказать, если ты пропустил инфоповод, или ты хочешь понять, где ты совершил ошибку того или иного формата во время выступления. Тут очень доброжелательная публика, и сама атмосфера среди участников.

Основные причины, почему телезритель должен смотреть новый сезон «Импровизация. Команды».

- Импровизация – это очень сложный, но интересный жанр. Весь юмор и шутки, которые рождаются на сцене, появляются здесь и сейчас на глазах у зрителей. Темы рождаются прямо от зрителей, это так молниеносно, быстро, смешно, что иногда даже не верится, что ты и твои друзья и те, кого ты знаешь способны на все это. Поэтому, «Импровизация. Команды» — это очень интересный проект, который советую смотреть абсолютно всем. Столько талантливых, молодых ребят, на сьёмках шоу, и за кулисами, и даже те, кто еще не прошли в телеэкран, но тоже очень этого заслуживают. Там очень доброе комьюнити, очень молодое и энергичное, которое всех поддерживает, за всех всегда все рады. Поэтому всем советую посмотреть импровизацию команды на телеканале ТНТ, смотрите, получайте максимально удовольствие, потому что там участвуют и организовывают очень крутые люди.

Смогут ли ребята из Татарстана покорить российского зрителя, узнаем уже в эту пятницу, 25 февраля, в 23:00 на ТНТ!