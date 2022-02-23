Лучший возраст для родов назвала гинеколог Виктория Фисюк. В интервью "Известиям" доктор отметила, что с физиологической точки зрения самым благоприятным возрастом для рождения женщиной ребенка является возраст 20–25 лет.

Именно в этом возрасте организм женщины пребывает в расцвете, резерв яйцеклеток велик, гормональный фон благоприятный. Если есть вредные привычки, то они еще не успели нанести большого урона здоровью будущей матери.

После 35 лет репродуктивное здоровье нередко подвержено необратимым изменениям. При обследовании врачи выявляют различные генетические нарушения.