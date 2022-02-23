В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который облил кипятком сына, избил дочь, ранил ножом супругу, сообщает прокуратура Башкирии.

Безработный глава семьи не отличается мягким нравом. В очередной раз доказывая, кто в доме хозяин, уфимец плеснул кипятком на ноги девятилетнему сыну. Ребенок получил ожоги. Также отец избил 15-летнюю дочь и воткнул в ногу жене нож, когда та попыталась протестовать против таких методов воспитания.

Уголовное дело возбудили по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетних.