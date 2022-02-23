32-летний Николай Швец, задержанный по подозрению в убийстве железнодорожницы на станции в Челябинской области и в тяжелом ранении мастера станции, является заместителем председателя совета депутатов Полтавского сельского поселения, депутатом от "Единой России".

Мужчина выстрелом в голову из гладкоствольного ружья убил женщину, которая была его бывшей женой, и ранил ее коллегу, который сейчас в реанимации.

Полиция установила, что мужчина совершил роковой выстрел из ружья в бывшую супругу на почве ревности. После он скрылся, пытался покончить с собой, причинил себе ранение, правда, несмертельное. Сейчас он тоже в больнице. В семье - трое маленьких детей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (часть 1 статьи 105, часть 3 статьи 30 пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).