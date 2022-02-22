В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли тела двух несовершеннолетних девушек. Они погибли от падения с 16-го этажа жилого дома по проспекту Маршала Блюхера. Одной из девочек не было и 14 лет.

Тела обнаружил молодой человек, который проходил мимо, он и позвонил в полицию. Полицейские нашли на 16-м этаже дома сумку одной из девочек, бутылку из-под алкоголя. На стене кто-то, предположительно, сами девочки, оставили довольно агрессивную надпись.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.