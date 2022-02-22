Из милашки в стерву: Названа группа крови, носители которой во время беременности часто агрессивные

Женщины во время беременности чаще всего очень сильно меняются, становятся капризными, а некоторые наоборот прекрасно себя чувствуют и расцветают. Ученые выяснили, что гормональная перестройка влияет на поведение женщины и во многом зависит от группы крови женщины.

Именно представительницы прекрасного пола со второй группой крови в период ожидания потомства меняют представление о возникающих проблемах во круг нее. Из робких и часто застенчивых, милых девушек они превращаются в энергичных, настойчивых и решительных женщин, иногда даже агрессивных воительниц.

Во время беременности для нет преград, они добьются все, чего пожелают. А какими методами они это сделают их не волнует. Поэтому в этот период окружающим приходится ходить по струнке. При этом представительницы этой группы все так же подвержены стрессам, однако эти женщины меняют свое отношение к ним.