Мособлсуд вынужден был приостановить рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Васи Бандита (Игоря Кокунова), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, поскольку фигурант сбежал из-под домашнего ареста, избавившись от электронного браслета. Все случилось в Московской области, сообщает ТАСС.

Васе Бандиту грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Теперь, вероятно, наказание может быть максимально строгим.

В настоящее время его местонахождение устанавливается.

Кокунов неоднократно был судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Он осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, разрешал споры и конфликты между различными субъектами преступной иерархии, проводил "воровские суды" в колониях и за их пределами, выносил "воровские приговоры".