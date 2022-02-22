Сегодня стало известно о кончине татарстанского писателя и журналиста Ягсуфа Шафикова. Он скончался в возрасте 85 лет в Набережных Челнах, сообщили "Челнинские известия".

Известный общественник был уроженцем Нижнего Карача Актанышского района РТ. По образованию Шафиков был механиком холодильного оборудования, и работал по этой специальности до 1960 года. Но в армии увлекся литературой, начал писать свои первые статьи в армейские газеты, с этого и начался его литературный путь.

К творчеству более плотно писатель приступил с 1991 года, а в 1999 году стал редактором отдела в журнале "Татарстан". Его приняли в Союз писателей России, позднее - в республиканский Союз писателей.