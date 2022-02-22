Лучше верните Икарусы: Что не так с транспортной системой Казани и ждать ли обещанные метробусы

Почти три года назад в Казани заговорили о появлении метробусов. Этот вид транспорта в России совсем не популярен, и именно наш город решил стать одним из первых, кто введет метробус в транспортную систему. Тогда еще 2019 году в Казань привезли двухсекционный автобус МАЗ-215, произведенный в Белоруссии. Именно его в качестве метробуса тестировали на четырех маршрутах, по которым в планах будет передвигаться этот вид транспорт. А внедрить их планировалось уже в 2023 году.

"Концепция метробусов подразумевает внесение изменений в маршрутную сеть в последующем. Думаю, ко второму кварталу следующего года концепция будет разработана, и к 2023 году систему планируется внедрить. Сложность – в большом количестве проектно-сметной документации и, конечно же, требуется большое финансирование", - отметил тогда председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

И вот недавно в Казани прошел тест-драйв сочлененного низкопольного автобуса марки КАМАЗ. В течении трех дней он курсировал на маршрутах №1 «Речной порт – ж.м.Дербышки», №22 «Ж.м.Ферма 2 – ул.Можайского», №45 «Ж.м.Ферма 2 – Су Анасы», №36 «Осиново – Вещевой рынок», №46 «Профилакторий – жилой комплекс «Экопарк Дубрава».

Фото: Prokazan.ru

Однако, тестовый проезд по маршрутам не увенчался успехом. Да, технические характеристики позволяют использовать такой автобус для перевозки пассажиров, но участки улично-дорожной сети Казани не приспособлены для того, чтобы выпустить его на маршруты сейчас.

"При повороте автобус выезжает на встречную полосу движения, а существующие разворотные площадки на конечных остановках требуют реконструкции", - пресс служба Мэрии Казани.

Что же такое метробус?

Так давайте разберемся почему так случилось? Ведь концепция движения этого вида транспорта уже разработана?

Во-первых, надо вспомнить и понять, что представляет из себя метробус. Это система скоростного крупногабаритного автобусного сообщения. Основное отличие от автобусов - это полосы, которые не просто размечены на дороге. Для метробусов они образуют цельную линию без разрывов. Такие выделенные полосы часто огорожены от остальной проезжей части, по ней передвигаются исключительно автобусы данного маршрута.

Фото:Pikabu.ru

Во-вторых, посадка в это транспортное средство происходит не на остановках, а через специальные терминалы, вход в которые осуществляется через турникеты. Что-то вроде МЦД в Москве, только вместо поезда автобусы. Также на одном маршруте можно делать пересадку бесплатно. Кстати, сами метробусы имеют часто двери с левой стороны, так как терминалы в большинстве случаев - островные.

Такие линии метробусов есть, например, в некоторых городах США, Аргентины и Колумбии, популярны в городах Латинской Америки. Колесят они и по улицам израильской Хайфы, и турецкого Стамбула. Самая большая и сложна система метробусов находится в городе Богота.

Фото: Pikabu.ru

В итоге возникает вопрос, как именно строить полосы для нового вида транспорта? Ведь по одним и тем же дорогам ездят разные маршруты, при этом меняя направления своего следования. Для метробусов не предусмотрено разветвление, в большинстве случаев, линия метробуса представляет собой простую линию из точки А в точку Б. Иногда у неё имеется одно-два ответвления.

Значит ли это, что будет полная смена системы общественного транспорта в Казани?

"Многие схемы движения не менялись десятилетиями"

Такие автобусы не остались не замеченными. Так жители города в комментариях к публикациям о тестировании «длинного» МАЗа стали предлагать рассмотреть варианты возвращения 280-го «Икаруса» в Казань, который исчез из нашего города еще в середине "нулевых". К тому же он приспособлен к нашим дорогам.

«Автобусы-гармошки нужны такому городу, как Казань. Вот только МАЗ мне не понравился. Лучше верните Икарусы. Они классные были», - пишет житель Казани.

Фото: ru.rayhaber.com

Также в Казани есть большая проблема с пробками. Мэр Казани на жалобы жителей Казани о пробках на дорогах ответил, что есть такая ситуация, но это вы выбираете быть автовладельцем, есть общественный транспорт. Ведь он считает это все из-за увеличения числа машин.

"Насчет общественного транспорта, вернее о его качестве не высказался наверное только ленивый. Пока общественный транспорт такого уровня - никто из автовладельцев на него не пересядет. И причина пробок не только в количестве авто, а еще во многих местах плохая организация дорожного движения. Многие схемы движения не менялись десятилетиями. Они до сих пор рассчитаны на то количество авто, которое было 10-20 лет назад", - подметил Рамиль Хайруллин.

Наконец, большое количество машин, старые схемы движения, которые уже сейчас создают пробки на дорогах, так еще и строительство полос под метробусы могут вызвать много проблем. Для создания такой системы движения необходимо полностью реформировать транспортную систему, и только после этого закупаться автобусами. А для этого потребуется огромный бюджет. Просто внедрить в имеющеюся систему метробус будет проблематично. Ведь это может привезти к вечным пробкам на дорогах. Вообщем здесь не обойтись без сильного расширения дорог и глобальной транспортной реформы. К 2023 году они явно не смогут этого сделать.