Наверх

Новости Казани и РТ

09:30, сегодня
Путин заявил, что НАТО достанут ракетами до Казани, но такое случится при одном условии
15:01, сегодня
Криминальный авторитет Вася Бандит снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста
14:55, сегодня
билайн предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
10:01, сегодня
Кредиты онлайн на портале «Хочукредит.рф» для бизнеса от Банка Казани
14:47, сегодня
В Казани у Кремля откроют «призывной пункт» для детей и проведут акцию «Штыком коли, прикладом бей!»
14:47, сегодня
Лучше верните Икарусы: Что не так с транспортной системой Казани и ждать ли обещанные метробусы
15:59, 30.06.2021
Куда обращаться и что делать, если приняли некачественный новойстрой?
14:28, сегодня
23 февраля погода в Татарстане преподнесет неприятный сюрприз, и не только мужчинам
14:14, сегодня
О чем говорят его намеки: 4 повода для раздумий накануне 23 февраля
16:01, 09.02.2022
«Дом.ру» предлагает клиентам интернет на скорости до 500 Мбит/с по цене минимального тарифа
14:11, сегодня
В Татарстане скончался писатель Ягсуф Шафиков
13:54, сегодня
В Татарстане сын-алкоголик свернул шею своему отцу прямо на глазах у матери
09:47, 14.02.2022
Лайфхак для казанских водителей: как подготовить машину к весне
13:35, сегодня
В Татарстане на улице нашли замерзающего двухлетнего ребенка, рядом валялась пьяная женщина
13:20, сегодня
Хоккей и фигурное катание стали самыми популярными видами спорта у татарстанцев на играх в Пекине
09:44, 14.12.2021
У казанцев огромный выбор для создания интерьера - только не все об этом знают
12:54, сегодня
Девочка 40 минут шла пешком: Кондуктор высадила пятиклассницу из автобуса, завысив цену проезда
12:49, сегодня
Подросток жестоко избил охранника школы, а потом - собственного отца
15:50, 24.01.2022
Быть взрослым - это не скучно: вот как развлекаются и развиваются казанцы
12:33, сегодня
Прибывающие в Татарстан беженцы с Донбасса получат по 10 тысяч рублей
12:09, сегодня
Доцент КФУ признался в интимных отношениях с 12-летней школьницей
08:00, 18.02.2022
На коллегии Минстроя Ак Барс Дом рассказал о новых технологиях в строительстве
11:57, сегодня
Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых
11:50, сегодня
Перекус чужой едой закончился для студента ампутацией обеих ног
12:00, 21.02.2022
Тест на проверку школьных знаний: казанцы, сможете ли вы решить пять простых задач?
11:35, сегодня
Прыгали на голове: школьники избили одноклассницу возле школы и оставили без сознания лежать в снегу
11:21, сегодня
От удара машины загорелись: В страшной аварии с участием двух легковушек погибли пять человек
11:23, 14.02.2022
ProKazan рекомендует: дегустация и честный отзыв о новом удмуртском блюде в Казани
11:15, сегодня
В Татарстане нетрезвый водитель выстрелил в полицейского, который пытался его остановить
10:57, сегодня
В Казани родители погибшего под колесами водовоза мальчика набросились на виновника ДТП в суде
15:35, 07.02.2022
В Татарстане начал работу сервис Ozon Express
10:45, сегодня
Что выбрать - элайнеры или брекеты?
10:39, сегодня
Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс
11:42, 14.02.2022
Вкус и доставка: редакция ProKazan.ru проверяет популярные доставки продуктов
10:39, сегодня
Казанцам предлагают 172 круиза на судах компании ВолгаWolga
10:09, сегодня
Смертельная смена: сотрудницу железнодорожной станции убили, а мастера тяжело ранили
17:58, 31.08.2021
Ресторан-театр, бары и уютные кафе: вот как развлекается казанская молодежь
10:08, сегодня
Приготовьтесь к жутким переменам: Названы три знака зодиака, которых ждут неприятности в марте
09:59, сегодня
Путин наградил Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
08:30, 16.02.2022
Вы себя отравляете: казанский специалист показал, что происходит с воздухом в закрытом помещении
09:45, сегодня
После жесткого ДТП в Татарстане спасатели доставали водителя из искореженного авто
09:34, сегодня
Никто официально пандемию не объявлял: Челнинка оспорила увольнение из-за непройденной вакцинации
17:41, 08.12.2021
Прямо сейчас казанцы могут снять стресс - выбирать подарок теперь не трудно
09:28, сегодня
ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса
08:56, сегодня
Жену полковника устроили работать в главк МВД с поддельной справкой
12:33, 03.01.2022
Казанские родители все чаще выбирают нестандартные кружки для детей
08:54, сегодня
Жительница Челнов избила свою 10-летнюю дочь и отделалась лишь штрафом
08:40, сегодня
Эксперты назвали российские регионы с самым опасным общественным транспортом
17:08, 30.09.2021
Казанские девушки идут на все, чтобы привлекать внимание и блистать - способ тут
08:23, сегодня
Набираем обороты: в январе инфляция в Татарстане разогналась до 8,9%
08:11, сегодня
Юмористка Ирина Мягкова рассказала, почему ей некомфортно жить в Казани
13:01, 01.11.2021
10 самых высокооплачиваемых профессий в Казани в 2022 году
07:56, сегодня
В Казани по вине жилищников с крыши сошла снежная глыба и разрушила козырек магазина
07:34, сегодня
Погода что-то попутала: сегодня Татарстан накроет зимняя непогода с весенней температурой
21:26, 14.01.2022
Это уже не привет из советских времен: санатории и базы отдыха, в которые стоит поехать казанцам
07:23, сегодня
Путин подписал указ, поручив военным РФ обеспечить поддержание мира на Донбассе
07:00, сегодня
Лишенная голоса МакSим и первый комментарий Валиевой после Олимпиады: Главное на утро 22 февраля
16:28, 19.02.2022
Как на самом деле работает сфера ритуальных услуг в Казани
06:00, сегодня
Мощный день: Павел Глоба рассказал, что нужно обязательно успеть в зеркальный день 22.02.2022
05:00, сегодня
Врач-терапевт назвала две самых больших ошибки переболевших коронавирусом
12:42, 10.02.2022
Макдоналдс признан лучшим работодателем в России по версии Top Employers Institute
01:00, сегодня
Последний рейс: пассажир задушил водителя такси и попытался сжечь его автомобиль
00:01, сегодня
Подросток подстрелил друга, выполняя школьное задание
12:38, 03.01.2022
Казанцы прямо сейчас могут купить напольное покрытие, которое выдержит все - хоть воду, хоть удары
22:00, 21.02.2022
Всегда мало: Названа единственная группа крови, женщины которой ненасытные в постели
21:00, 21.02.2022
Врач с зубной щеткой в голове спасен, а блогер после сторис с градусником умер:Главное на 21 февраля
17:55, 29.10.2021
Родители балуют: почему у детей 2010-х в разы больше возможностей
20:16, 21.02.2022
Одни хотят славы, а другие рвутся во власть: Что может рассказать о человеке страница в соцсетях
20:00, 21.02.2022
В Казани в аэропорту поймали туристку с партией контрабандных ресниц
17:36, 08.12.2021
Около 15% россиян поддерживаются ЗОЖ - оно того стоит?
19:23, 21.02.2022
В подъезде жилого дома в Челнах нашли тело 35-летнего мужчины
19:03, 21.02.2022
В ТЦ аншлаг, люди радостные и довольные: Как прошел первый день в Казани после отмены QR-кодов
19:00, 21.02.2022
Фигуристка Камила Валиева впервые после завершения Олимпиады высказалась о своем участии в ней
18:40, 21.02.2022
У ребенка травма головы: Воспитательницу обвиняют в избиении первоклассника в лицее
16:27, 21.02.2022
Подростки толпой избили пенсионера, защищавшего ребенка в кафе
16:15, 21.02.2022
«Дерьмом измажу»: в Казани женщина забросала яйцами работников УК за отказ починить туалет бесплатно
16:01, 21.02.2022
18-летняя девушка умерла в больнице после родов
15:57, 21.02.2022
Маму не трожь: в Татарстане мужчина до смерти забил соседа, который оскорблял его родню
15:47, 21.02.2022
Жители Татарстана сдали в утилизацию 17 тысяч батареек
15:43, 21.02.2022
Минниханов призвал чиновников в РТ не обращать внимания на критику и активнее работать в соцсетях
15:34, 21.02.2022
Готовим лодки, скоро поплывем! Роспотребнадзор Челнов призвал готовиться к паводку
15:33, 21.02.2022
Певица МакSим лишилась голоса: артистка рассказала о восстановлении после комы
15:28, 21.02.2022
Синоптики предупредили жителей Татарстана об опасном погодном явлении во вторник, 22 февраля
14:35, 21.02.2022
Понятно, вы очень правы: Минниханов поспорил с депутатом-коммунистом по поводу QR-кодов
14:14, 21.02.2022
В Татарстане пьяный ранее судимый мужчина подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы
14:01, 21.02.2022
Прибудет около 1000 человек: в Татарстане начали собирать гуманитарную помощь для беженцев из ЛДНР
13:53, 21.02.2022
В Челнах женщина вонзила нож в живот сожителя
13:10, 21.02.2022
Прокуроры оценят работу коммунальщиков в Татарстане, где детей чуть не убило снегом с крыши
13:02, 21.02.2022
Пилоты отказались катапультироваться: Военный самолет рухнул на школу
13:01, 21.02.2022
В Татарстане жители вышли на пикеты, требуя вернуть татарский язык в школы республики
12:52, 21.02.2022
Мэр Казани Метшин снова заявил о нехватке денег на реконструкцию коммунальных сетей
12:16, 21.02.2022
Подросток уронил свой мобильный телефон и погиб
11:34, 21.02.2022
Мужчина с ножом отбивался от агрессивной стаи бездомных собак
11:25, 21.02.2022
Мэрия Казани отказалась согласовать на 23 февраля митинг КПРФ на сто человек
11:13, 21.02.2022
Двойняшки из Казани стали участницами шоу «Холостяк» на ТНТ
09:27, 21.02.2022
Заболеваемость коронавирусом в Челнах за неделю выросла в 1,5 раза
07:00, 21.02.2022
Пошел на дачу на лыжах и резко стало плохо: Погибшего садовода нашли под 1,5-метровыми сугробами
05:30, 21.02.2022
В результате дорожного конфликта водитель выстрелил в пассажирку из газового пистолета
23:00, 20.02.2022
Учитесь на своих ошибках: Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых 2022 год готовит проблемы
18:02, 20.02.2022
Пропавшего 28-летнего мужчину нашли мертвым в лесу
16:49, 20.02.2022
95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
16:23, 20.02.2022
Сильно ударился о полку: Пятиклассник получил перелом позвоночника во время игры на перемене
10:20, 20.02.2022
В Набережных Челнах 62-летний мужчина скончался прямо на рабочем месте
05:30, 20.02.2022
Народ будет в панике: Экстрасенс предсказал в 2022 году серию катаклизмов, которая изменит мир
18:24, 19.02.2022
Весной и не пахнет: Гидрометцентр Татарстана дал неутешительный прогноз на ближайшие сутки
17:34, 19.02.2022
Я сейчас задушу!: Учительница рисования подралась с учеником
17:02, 19.02.2022
В Челнах рабочий умер прямо на глазах у коллег
06:30, 19.02.2022
Она сотрясет планету: Сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала глобальную мировую катастрофу
04:30, 19.02.2022
Любят власть и подавлять чужую волю: Названы пять самых бессердечных знака зодиака
Фото: khersonline.net

В Татарстане нетрезвый водитель выстрелил в полицейского, который пытался его остановить

22.02.2022, 11:15 598 prokazan.ru
Нетрезвый житель Альметьевска выстрелил в полицейского, который пытался остановить его автомобиль. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает республиканский Следком.
 
Следователи установили, что ночью 19 февраля в Альметьевске полицейские пытались остановить ВАЗ-2113, за рулем которого сидел пьяный мужчина.
 
Началось преследование, мужчина покинул авто и пытался убежать от сотрудника полиции. Поняв, что попался, мужчина произвел выстрел в полицейского из газового пистолета. Несмотря на то, что страж порядка получил ожог, он смог догнать и задержать стрелка.
Происшествия Татарстан Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Криминальный авторитет Вася Бандит снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста
Под окнами многоэтажки нашли тела двух школьниц
Лучше верните Икарусы: Что не так с транспортной системой Казани и ждать ли обещанные метробусы
Доцент КФУ признался в интимной связи с 12-летней школьницей
23 февраля погода в Татарстане преподнесет неприятный сюрприз, и не только мужчинам
В Татарстане скончался писатель Ягсуф Шафиков
В Татарстане сын-алкоголик свернул шею своему отцу прямо на глазах у матери
В Татарстане на улице нашли замерзающего двухлетнего ребенка, рядом валялась пьяная женщина
Подросток жестоко избил охранника школы, а потом - собственного отца
Прибывающие в Татарстан беженцы с Донбасса получат по 10 тысяч рублей
Доцент КФУ признался в интимных отношениях с 12-летней школьницей
Перекус чужой едой закончился для студента ампутацией обеих ног
Прыгали на голове: школьники избили одноклассницу возле школы и оставили без сознания лежать в снегу
Смертельная смена: сотрудницу железнодорожной станции убили, а мастера тяжело ранили
Путин наградил Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
После жесткого ДТП в Татарстане спасатели доставали водителя из искореженного авто
Жену полковника устроили работать в главк МВД с поддельной справкой
Набираем обороты: в январе инфляция в Татарстане разогналась до 8,9%
В Казани по вине жилищников с крыши сошла снежная глыба и разрушила козырек магазина
Погода что-то попутала: сегодня Татарстан накроет зимняя непогода с весенней температурой
Последний рейс: пассажир задушил водителя такси и попытался сжечь его автомобиль
Подросток подстрелил друга, выполняя школьное задание
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:01, сегодня
Криминальный авторитет Вася Бандит снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста
12:49, сегодня
Подросток жестоко избил охранника школы, а потом - собственного отца
11:35, сегодня
Прыгали на голове: школьники избили одноклассницу возле школы и оставили без сознания лежать в снегу

Профи - семейный психолог оренбург

10:39, сегодня
Свершилось: колонны российских войск вошли в Донбасс
10:09, сегодня
Смертельная смена: сотрудницу железнодорожной станции убили, а мастера тяжело ранили
09:30, сегодня
Путин заявил, что НАТО достанут ракетами до Казани, но такое случится при одном условии
08:56, сегодня
Жену полковника устроили работать в главк МВД с поддельной справкой
08:40, сегодня
Эксперты назвали российские регионы с самым опасным общественным транспортом
08:11, сегодня
Юмористка Ирина Мягкова рассказала, почему ей некомфортно жить в Казани
07:23, сегодня
Путин подписал указ, поручив военным РФ обеспечить поддержание мира на Донбассе
05:00, сегодня
Врач-терапевт назвала две самых больших ошибки переболевших коронавирусом
01:00, сегодня
Последний рейс: пассажир задушил водителя такси и попытался сжечь его автомобиль
00:01, сегодня
Подросток подстрелил друга, выполняя школьное задание
16:27, 21.02.2022
Подростки толпой избили пенсионера, защищавшего ребенка в кафе
12:16, 21.02.2022
Подросток уронил свой мобильный телефон и погиб
11:34, 21.02.2022
Мужчина с ножом отбивался от агрессивной стаи бездомных собак
08:44, 21.02.2022
Мужчина перерезал горло своей гостье из-за громкой музыки
01:00, 21.02.2022
Унесло с квадроциклом: Обнаружено тело пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина в Москва-реке
00:01, 21.02.2022
Умер под колесами Нивы: Полиция начала проверку в связи с убийством енота, снятым на камеру
11:53, 20.02.2022
Осужденного за изнасилование школьницы экс-депутата нашли мертвым в колонии
05:00, 20.02.2022
В воинской части избили шестерых солдат-срочников
01:00, 20.02.2022
Грабитель жестоко зарезал продавщицу секс-шопа, нанеся ей не менее 12 ударов ножом
20:00, 19.02.2022
Тело мужчины нашли среди сотен патронов и гексогена
19:00, 19.02.2022
Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловалии 16-летней девочки
14:31, 19.02.2022
Известный невролог дал совет, как быстро восстановиться после ковида, чтобы не было последствий
13:34, 19.02.2022
Знакомые депутата-педофила рассказали о причинах его смерти в колонии
11:30, 19.02.2022
Мужчина убил и расчленил подругу своей жены за то, что та сплетничала
11:19, 19.02.2022
Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
10:48, 19.02.2022
В тюрьме нашли тело депутата, который насиловал школьниц
12:09, 18.02.2022
В больнице умер Народный артист России Геннадий Юхтин
11:20, 18.02.2022
Пожилой мужчина попытался убить свою дочь топором и молотком
09:40, 18.02.2022
Турецкие СМИ назвали Татарстан автономной тюркской республикой
00:01, 18.02.2022
Российский математик просчитал, когда начнется шестая разрушительная волна коронавируса
20:00, 17.02.2022
Бизнес со школы: полиция поймала девятиклассника, который на широкую ногу торговал оружием
19:00, 17.02.2022
В любой момент: в Кремле заявили, что ситуация на границе России может воспламениться
12:26, 17.02.2022
ФАС проверит коммунальщиков из-за резкого роста тарифов на отопление
09:47, 17.02.2022
Мужчину, который убил и расчленил трансгендера, отпустили из-под стражи
09:34, 17.02.2022
9-месячного малыша доставили в больницу с отравлением гашишем
09:16, 17.02.2022
В ДУМ России возмутились тем, что Камила Валиева общалась с духовником сборной РФ в трудные минуты
08:53, 17.02.2022
Медсестра, обвиняемая в смерти семи пациентов, пыталась покончить с собой
08:46, 17.02.2022
Пока родители пили спиртное, младенец при странных обстоятельствах умер
05:00, 17.02.2022
Сын нашел пожилого отца мертвым и обглоданным крысами
01:00, 17.02.2022
Гаишники не поняли юмора и наказали водителя, который ради эксперимента заморозил свой автомобиль
00:01, 17.02.2022
Я тебя породил, я тебя и убью: пенсионер за 500 тысяч нанял киллера для собственного сына
20:00, 16.02.2022
В рюкзаке школьницы, погибшей при падении с крыши, нашли записку к бабушке - о чем она ее просила?
15:34, 16.02.2022
Следком проверит центр развития, в котором ребенка били куском сырого мяса
15:19, 16.02.2022
Ученикам 8 класса задали решить задачу о скорости остывания трупа и алиби убийцы: а вы решите ее?
13:36, 16.02.2022
Мигранты на автобусной остановке жестоко избили учительницу и ее дочь
13:07, 16.02.2022
Задохнулся и никто не помог: семилетний ребенок погиб под завалом снега
11:39, 16.02.2022
Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал свою дочь-инвалида, девушка забеременела
09:52, 16.02.2022
В заваленной мусором квартире нашли двух голодных восьмимесячных малышей
08:42, 16.02.2022
Прошения не подействовали: бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд продлил арест
08:27, 16.02.2022
В Москве сбили топовую звезду TikTok Даню Милохина
08:18, 16.02.2022
Известный математик рассчитал для России вероятность войны в скором будущем
05:00, 16.02.2022
Воспитатель детского сада воровала у детей золотые крестики
01:00, 16.02.2022
ФСБ требует арестовать за госизмену мужчину, который живет рядом с космодромом
00:01, 16.02.2022
Из-за неудачной шутки: женщина сбежала от супруга в пижаме и насмерть замерзла в лесу
19:00, 15.02.2022
49-летний депутат пять лет насиловал школьниц и все снимал на видео
15:43, 15.02.2022
В родильном доме матери отказались отдать младенца из-за долга
14:41, 15.02.2022
По-другому никак: заболевшего мужчину доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора
14:24, 15.02.2022
Страстно захотелось любви: двое мигрантов из Средней Азии изнасиловали женщину
10:11, 15.02.2022
Молодая учительница переехала в глубинку учить детей и погибла из-за бытового пустяка
09:50, 15.02.2022
Стоял неподвижно, как манекен: мужчина заживо сгорел прямо на городской площади
09:39, 15.02.2022
Юристы пояснили, кому за долги могут заморозить водительские права
08:44, 15.02.2022
Новорожденный выжил вопреки всему, когда мать сбросила его с четвертого этажа
08:30, 15.02.2022
Только живи: сын Владимира Жириновского опубликовал трогательный пост в Сети
01:00, 15.02.2022
Барская охота: прокурора с друзьями, которые вышли поохотиться, брали при помощи ОМОНа
00:01, 15.02.2022
Пятимесячная девочка умерла после того, как врач отказался ее госпитализировать
20:00, 14.02.2022
Пенсионерка стала фигуранткой дела после озвученного призыва вернуть СССР
15:00, 14.02.2022
У Владимира Жириновского диагностирован воспалительный процесс в головном мозге
14:05, 14.02.2022
Казань принимает участие в голосовании на звание лучшего города России
13:54, 14.02.2022
Звезду Дня рождения Буржуя Валерия Николаева положили в психиатрическую клинику
10:44, 14.02.2022
Мать жила с дочкой в холодном гараже, а квартиру сдавала: теперь ее будут судить
10:08, 14.02.2022
В больнице пациенты полтора часа пролежали рядом с погибшим от рака мужчиной
09:54, 14.02.2022
Синоптики сообщили, что к концу недели погода опередит климат на 50 дней
08:59, 14.02.2022
Мужчина держал запертыми в гараже пятерых подростков, которых подозревал в наркоторговле
08:26, 14.02.2022
Очень любил ее: пенсионер застрелил жену, чтобы та не мучилась от тяжелой болезни
08:02, 14.02.2022
Мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына, мальчик в тяжелом состоянии
07:48, 14.02.2022
Дети нашли на прогулке в городском парке останки 88-летней женщины
19:41, 12.02.2022
10-месячного ребенка нашли мертвым в частном доме
00:01, 12.02.2022
WADA обжалует в суде снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде-2022
18:13, 11.02.2022
Мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой внутри
11:28, 11.02.2022
Разбился при взлете: при крушении самолета Ан-2 погибли два человека
08:53, 11.02.2022
Гей-свидание не удалось: Убил и расчленил труп, а останки выкинул на мусоросжигательном заводе
05:00, 11.02.2022
Россиянам рассказали, как выявить омикрон по насморку
01:00, 11.02.2022
Региональный министр предложил «ограмотнять» население
00:01, 11.02.2022
Стоматолог проколол шприцем глаз пятилетней девочке, когда лечил ей зуб
20:00, 10.02.2022
Заставили пить: солдат погиб в воинской части, отравившись антифризом
19:07, 10.02.2022
На Кузбассе решили полностью отказаться от QR-кодов, чем ответит Татарстан?
19:00, 10.02.2022
Бывшего полицейского зарезали из мести за сбитую 10 лет назад девушку
15:22, 10.02.2022
36-летнего женатого маляра убили и расчленили после гей-свидания
14:24, 10.02.2022
Все начали вопить направо и налево: Песков вступился за татарстанскую фигуристку Валиеву
14:08, 10.02.2022
Школьника, который задумал взрыв здания ФСБ в Minecraft, осудили на 5 лет колонии
11:20, 10.02.2022
Тело умершего от коронавируса мужчины подменили перед погребением
10:54, 10.02.2022
Почему Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом: знали только охрана и помощники
09:12, 10.02.2022
Бабушка залила фекалиями региональный офис Газпрома из-за долга в 300 рублей
05:00, 10.02.2022
Врач Елена Малышева рассказала, когда при омикроне нужно срочно вызывать скорую
01:00, 10.02.2022
Мать пыталась приучить свою 10-летнюю дочь к наркотикам
00:01, 10.02.2022
Мужчины с битами напали на продовольственный магазин и убили продавщицу
20:00, 09.02.2022
Сделавший 8 прививок от ковида Жириновской попал в ЦКБ Москвы с коронавирусом в тяжелом состоянии
19:00, 09.02.2022
Дважды в одну лунку: в Роспотребнадзоре назвали долю тех, кто повторно заражается ковидом
14:41, 09.02.2022
Врачи предупредили переболевших коронавирусом о риске ампутации рук и ног
14:32, 09.02.2022
Водитель автобуса намеренно прищемил дверями голову ребенку, не оплатившему проезд
12:36, 09.02.2022
Наледь с крыши упала на коляску с младенцем, удар приняла на себя мать ребенка
11:50, 09.02.2022
У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк частично парализовало правую часть тела
08:50, 09.02.2022
Сортировщица нашла в мусоре человеческую голову
08:43, 09.02.2022
В гараже нашли тела несовершеннолетних парня и девушки
08:34, 09.02.2022
Минздрав разрешил с 21 февраля начать выдачу ковид-сертификатов людям без прививки, но с антителами
05:00, 09.02.2022
Врач Шаповаленко объяснила, как быстро и точно отличить омикрон от ОРВИ
01:00, 09.02.2022
Компания долго издевалась над 16-летней подругой, а потом ее задушили и бросили у моста
00:01, 09.02.2022
Таксист-частник жестоко убил пассажирку и у еще живой девушки отрезал грудь
14:36, 08.02.2022
В России хотят ввести конфискацию автомобиля: в каких случаях авто отберут?
13:06, 08.02.2022
Когда лень дворников - это хорошо: неубранный снег спас жизнь 10-летней девочке
11:45, 08.02.2022
Мужчина прожил две недели с трупом матери в квартире и не выдержал
11:01, 08.02.2022
Странный финал: тело депутата нашли с огнестрельным ранением, но говорить об этом никто не хочет
10:49, 08.02.2022
Соседи долго терпели, а потом намертво замуровали в квартире шумного соседа-любителя громкой музыки
09:24, 08.02.2022
Школьник, который собирался взорвать здание ФСБ в в Minecraft, заявил, что его матери угрожают
08:46, 08.02.2022
Бастрыкин получил разрешение начать дело против бывшего высокопоставленного судьи в Татарстане
05:00, 08.02.2022
Врач Елена Малышева назвали три суперпродукта для замедления старения
00:01, 08.02.2022
Подрабатывающей в такси водитель скорой помощи изнасиловал глухонемую пассажирку
20:00, 07.02.2022
Следком: отец избивал и насиловал собственную 12-летнюю дочь-инвалида
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью