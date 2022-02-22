Нетрезвый житель Альметьевска выстрелил в полицейского, который пытался остановить его автомобиль. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает республиканский Следком.

Следователи установили, что ночью 19 февраля в Альметьевске полицейские пытались остановить ВАЗ-2113, за рулем которого сидел пьяный мужчина.

Началось преследование, мужчина покинул авто и пытался убежать от сотрудника полиции. Поняв, что попался, мужчина произвел выстрел в полицейского из газового пистолета. Несмотря на то, что страж порядка получил ожог, он смог догнать и задержать стрелка.