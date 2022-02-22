Что выбрать - элайнеры или брекеты?

Элайнеры – современная альтернатива брекетам. Это прозрачные каппы, которые с помощью небольшого давления заставляют зубы менять положение. Чем элайнеры отличаются от брекетов?

Более комфортное ношение

Брекеты могут царапать щеки и десны, а элайнеры имеют гладкие закругленные края.

Эстетика

Элайнеры прозрачны, поэтому абсолютно незаметны.

Эффективность

В сложных случаях брекеты справятся с выравниванием зубов быстрее элайнеров, но в целом их эффективность одинакова.

Адаптация

В период болезненной адаптации элайнеры ненадолго можно снимать, облегчая болевые ощущения. Брекеты снять нельзя, поэтому первые дни после начала лечения ими приходится принимать обезболивающее.

Гигиена

С элайнерами гигиена полости рта не меняется – во время приема пищи и чистки зубов каппы просто снимают.

Стоимость

Элайнеры стоят чуть дороже металлических брекетов и так же, как керамические брекеты. Но комплект капп придется оплатить сразу. Брекеты оплачиваются в два этапа - за каждую систему отдельно.