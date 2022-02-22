Что выбрать - элайнеры или брекеты?

Элайнеры – современная альтернатива брекетам. Это прозрачные каппы, которые с помощью небольшого давления заставляют зубы менять положение. Чем элайнеры отличаются от брекетов?
Более комфортное ношение
Брекеты могут царапать щеки и десны, а элайнеры имеют гладкие закругленные края.
Эстетика
Элайнеры прозрачны, поэтому абсолютно незаметны.
Эффективность
В сложных случаях брекеты справятся с выравниванием зубов быстрее элайнеров, но в целом их эффективность одинакова.
Адаптация
В период болезненной адаптации элайнеры ненадолго можно снимать, облегчая болевые ощущения. Брекеты снять нельзя, поэтому первые дни после начала лечения ими приходится принимать обезболивающее.
Гигиена
С элайнерами гигиена полости рта не меняется – во время приема пищи и чистки зубов каппы просто снимают.
Стоимость
Элайнеры стоят чуть дороже металлических брекетов и так же, как керамические брекеты. Но комплект капп придется оплатить сразу. Брекеты оплачиваются в два этапа - за каждую систему отдельно.