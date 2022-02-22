В городе Карталы в Челябинской области на железнодорожной станции разыгралась кровавая драма: убили 35-летнюю сотрудницу объекта, ранили мастера погрузочно-разгрузочных работ, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным REGNUM, все случилось у входа в административное здание станции. Погибшая женщина работала приемосдатчицей груза и багажа. Один из местных жителей выстрелил ей в голову из гладкоствольного ружья. Женщина погибла на месте. Раненого мастера доставили в реанимацию. Его состояние крайне тяжелое.

Нападавший задержан. Сейчас устанавливаются мотивы расправы.

Челябинский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.