Сотрудницу управления на транспорте МВД в Екатеринбург Надежду Саковскую заподозрили в подделке справки о ее якобы службе в Федеральной налоговой службе, откуда она и пришла в главк МВД, сообщает URA.RU.

"Жена начальника линейного отдела полковника полиции Вадима Саковского Надежда была устроена им в УТ МВД России по УрФО. Предоставила справку о сроке службы в инспекции 15 лет", — рассказал источник агентства.

Из главка МВД женщина собиралась благополучно выйти на пенсию по выслуге лет, но выслуги оказалось недостаточно, поскольку выяснилось, что в налоговой она отработала не 15, а только 10 лет.

Ей пригрозили увольнением и уголовным делом за подделку документов, и жена полковника предпочла уволиться по собственному желанию.