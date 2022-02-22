За январь годовая инфляция в Республике Татарстан ускорилась до 8,9%. Для сравнения - в декабре прошлого года этот показатель составлял 8,7%, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

Татарстанская инфляция несколько опережает общероссийский уровень. В целом по стране годовая инфляция в январе достигла 8,7%, а в декабре была 8,4%.

Татарстан пошел на "разгон" по ряду причин: ускорился рост цен на молочные продукты, масло и сын, импортные фрукты. Молочная продукция выросла в цене из-за роста издержек производителей.

Регулятор подчеркивает, что Центробанк ориентирует свою денежно-кредитную политику на возвращение инфляции к уровню 4%. Так, в 2022 году годовая инфляция в стране должна снизиться до 5−6%, а в середине 2023 года — вернуться к цели и находиться вблизи 4%. Пока планы выглядят блестяще, но несколько фантастически, считают эксперты.