Известная российская юмористка Ирина Мягкова рассказала в интервью для канала Лейсан Утяшевой на YouTube, что ей было не слишком комфортно жить в Казани.

Ирина поведала, что вместе со своим любимым мужчиной прожила в Казани около полугода.

До переезда Ирина жила с родителями, ей было 23 года, и она чувствовала себя крайне некомфортно, слишком новым и совершенно непривычным было все вокруг. Это ощущение и спроецировалось на город Казань, в котором она оказалась. С тех пор Мягкова не считает удобным для себя городом столицу Татарстана.