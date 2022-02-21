Врач с зубной щеткой в голове спасен, а блогер после сторис с градусником умер:Главное на 21 февраля

Пока татарстанцы не могут поверить в отсутствие системы QR-кодов, в регионе продолжают происходить необычные события. Так, из головы врача вытащили воткнутую зубную щетку, в Челнах затопило проспект, а пропавшую 10 дней назад школьницу все же нашли. Самое интересное за день – в вечернем дайджесте.

В Татарстане известный блогер разместил сторис с градусником и через несколько часов умер

Информацию о смерти фотографа подтвердили и в администрации (Подробности).

В Татарстане нашли пропавшую 10 дней назад 15-летнюю школьницу

Она ушла из дома в Лаишевском районе Татарстана и не вернулась, перестав выходить на связь (Подробности).

В РКБ спасли сельского врача, в голову которого была воткнута зубная щетка

Мужчину доставили в РКБ поздно вечером. Он пребывал в сознании, щетка не задела жизненно важных участков мозга. Пациентов оказался сельский доктор (Подробности).

Ночью в Челнах в результате коммунальной аварии затопило один из проспектов

О потопе сообщил местный житель, заметивший неполадку рядом с домом №27/04. На место направили аварийную бригаду (Подробности).

Торговые центры Казани рассказали, как будут работать после отмены QR-кодов в Татарстане

ТЦ "Мега" и "Парк Хайс" сообщили, что посетители по-прежнему должны посещать торговые центры с индивидуальными средствами защиты - масками или респираторами (Подробности).