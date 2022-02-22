Мощный день: Павел Глоба рассказал, что нужно обязательно успеть в зеркальный день 22.02.2022

Советский и российский астролог Павел Глоба предупредил, что "зеркальная" дата - 22.02.2022 - станет особенным днем, точкой отсчета для многих. И важно знать, что следует успеть сделать в этот день, чтобы не провести его бездарно, а извлечь максимум пользы.

Думаем правильно

В первую очередь, считают астрологи, и Глоба с ними солидарен, 22 февраля важно помнить о чистоте мыслей и желаний, следить за своими словами. В "зеркальные" дни Вселенная легко, как зеркало, отражает все, что мы посылаем. Посылаете грубость - получите адекватный ответ. Посылаете добро и позитив - ждите хорошего в самое ближайшее время.

Все, что вы скажете и сделаете 22 февраля, вернется к вам той же монетой.

Желайте правильно

В этот день можно и нужно поработать с собственными желаниями. Составьте список желаний, пересмотрите уже имеющийся список, исключите уже ненужное. Оставьте в списке только самое значимое.

Миритесь

Помиритесь 22 февраля с теми, с кем вы сейчас в ссоре или напряженных отношениях. Проявите инициативу, даже если не были виновником ссоры. Сделайте шаг навстречу, и Вселенная будет щедра к вам на протяжении всего года.