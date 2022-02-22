Врач-терапевт Ирина Губанова заявила, что переболевшие коронавирусом россияне допускают две грубейших ошибки. Для успешного восстановления пациентам нужно уделять внимание не только лечению инфекции, но и правильной реабилитации. Вирус запускает длительное воспаление во многих системах и органах, из-за чего человек даже после выписки из больницы может столкнуться с осложнениями, говорит доктор.

Первая ошибка переболевших - отсроченное начало лечения. По словам медика, даже после легкого ковида важно проверить здоровье.

"Это поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, которые нередко наблюдаются даже среди молодых переболевших. Чекап занимает один-три дня, но обследование позволяет достоверно узнать о возможных рисках и укажет направление дальнейших действий", - пояснила врач в интервью aif.ru.

Вторая ошибка - восстановление по наитию, когда пациент не обращается за планом реабилитации к врачу.

"COVID-19 - болезнь новая и самостоятельные попытки понять, что требует помощи, а что может пройти само, чреваты недооценкой последствий", - отмечает терапевт.