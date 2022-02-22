В Самарской области пассажир задушил 61-летнего водителя такси. Его труп нашли в его же собственном автомобиле.

Машина же нашлась на грунтовой дороге у села Водино. Внутри "Рено" находилось тело задушенного мужчины. Как сообщили в Следкоме Самарской области, в салоне авто имелись следы неудавшегося поджога.

Подозреваемый уже установлен. Это 27-летний молодой человек. Он сам поведал следствию, что ночью вызвал такси. Водитель доставил его до пункта назначения. Но тут парень почему-то решил убить водителя. Он задушил его, а потом отогнал автомобиль в другой район, где и решил спалить его, но не вышло.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит от 6 до 15 лет колонии. Ведется следствие.