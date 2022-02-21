Всегда мало: Названа единственная группа крови, женщины которой ненасытные в постели

Мужчины часто пытаются определить, насколько девушка хороша в постели. На этот счет есть много факторов указывающих на это. Кто-то смотрит на то, как девушка танцует, а кто-то смотрит, какой у нее аппетит и сколько она ест. Ученые же выяснили, что на либидо женщины также влияет ее группа крови. Они выяснили, обладательницы какой группы крови имеют зверский аппетит в постели.

Этих женщин потянут только те мужчины, которые тоже любят секс и уделяют им огромное значение. Для этих женщин не составляет никакого труда взять все в свои руки, они точно знают, что хотят и кого. Прям типичная Саманта Джонс из "Секса в Большом городе"! Получив удовольствие женщины этой группы крови, практически не делают перерыв.

Их не пугают эксперименты и новые горизонты. Если в сексуальном плане будет все грустно, будьте уверены, эта женщина скажет обязательно вам: "До свидания, следующий!" И пойдет искать того, кто полностью удовлетворит ее потребности.

Речь идет о представительницах первой группы крови. Однако, такие женщины, если выбирают мужчину, то остаются ему верны, поэтому не ищут случайных связей.