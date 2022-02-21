В Кемеровской области толпа подростков набросилась в кафе на пенсионера, сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетние нападали на ребенка, но за мальчика вступился пожилой мужчина. Он попытался закрыть уже лежащего на полу ребенка собственным телом. Подростков это сильно разозлило, они начали руками, ногами избивать пенсионера.

Очевидцы рассказали, что среди агрессоров были воспитанники местного детского дома. Директор детдома Олеся Ковальчук заявила, что уже начала разбираться в ситуации, поскольку один из нападавших точно был из числа воспитанников, остальные, вероятно, городские дети, не имеющие отношения к детскому дому.

Сотрудники и посетители кафе обратились в полицию.