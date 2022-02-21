Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал татарстанских чиновников не обращать внимания на критику и продолжать активнее работать в социальных сетях. Об этом он заявил в рамках своего участия в итоговой сессии Казанской городской думы.

Казанский блогер Булат Закиров предложил чиновникам активнее вступать в диалоги с подписчиками. Он отметил, что для чиновников соцсети - не основная деятельность, но "20 минут в день можно и уделить", считает блогер. Это поможет чиновникам видеть актуальную повестку дня, а также быстрее реагировать на определенные срочные вопросы.

"А если вы еще и отвечать лично будете, то лояльность вашей аудитории повысится в разы", — отметил Закиров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил предложение и отреагировал:

"На самом деле в соцсетях быть не совсем комфортно, но работа у нас такая. Конечно, надо прислушаться и более активно работать в данном направлении. Хотя там радостные сообщения в адрес чиновников редко пишут. Но тем не менее к такому надо быть готовыми", — отметил Минниханов.