Мэр Казани Ильсур Метшин снова заявил о нехватке средств на реконструкцию коммунальных сетей в столице Татарстана. Он обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову в ходе итоговой сессии Казанской городской думы.

Ильсур Метшин отметил, что вопрос капремонта коммунальных сетей, которые уже давно отслужили свой срок по нормативам, поднимался не раз не только на местном, но и на федеральном уровне. Только в Казани требуется отремонтировать 1,7 тысяч километров сетей, и каждый год это число растет на 75 километров.

"Федеральные целевые программы на реконструкцию сетей городов-миллионников отсутствуют, возможности городского бюджета, инвестпрограмма "Водоканала", к сожалению, крайне ограничены", — пожаловался Метшин.

Градоначальник отметил, что коммунальные предприятия города подали заявки на участие в федеральном проекте кредитования. Но в этом проекте подразумевается строительство новых сетей, а не реконструкция старых.

На устранение недоремонта и приведение к нормативам сейчас нужно 65 млрд рублей.

"Без программы целевой поддержки коммунальных предприятий, непосредственно реконструкции сетей, нам не обойтись", — заключил Метшин.