Мужчина в Забайкалье вынужден был с оружием отбиваться от агрессивной стаи бродячих собак, сообщает Следком по региону, следователи начали проводить по данному факту проверку.

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел в Краснокаменске. Мужчина поздно вечером шел из своего гаража домой, внезапно на него напала свора собак, которые без предупреждающего рыка начала набрасываться на человека. Мужчине пришлось отбиваться при помощи камней и ножа.

"Следователи опросят пострадавшего мужчину, выяснят характер причиненного вреда. Также будут установлены очевидцы произошедшего. Также следователи намерены получить объяснения должностных лиц администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей района", — говорится в официальном сообщении СК.

"Достал ножик, иду дальше, одна собака подбежала ко мне близко и начала налетать, я махнул ножом, ударил её, она, скорее всего, с этим ножиком и убежала, потому что на месте его не было. Проехала машина, они кинулись с лаем за ней и убежали", — рассказал пострадавший.

Мужчина добавил, что за месяц эти собаки нападали на него уже 4 раза. Он обращался в администрацию, животных обещали отловить, но этого не сделали.