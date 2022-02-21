Двойняшки из Казани стали участницами шоу «Холостяк» на ТНТ

Камилла и Карина Зиганшины, которые увлекаются инвестициями, отправились в Мексику, где проходят съемки шоу.

Скоро стартует девятый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором будет двое главных героев. Имя одного из них уже известно, им стал Александр Гранков – 27-летний бизнесмен, управляющий элитной конюшней и фермой в Подмосковье. Кроме того, в этот раз выбирать будут не только мужчины, но и девушки – именно за ними будет первый выбор на церемонии роз в конце каждого выпуска.

Стало известно, что среди участниц шоу будут двойняшки из Казани – Камилла и Карина Зиганшины. Сестры окончили МГИМО, год жили в Дубае, где увлеклись крипто-бизнесом и инвестициями. Двойняшки ведут свой Telegram-канал, в котором рассказывают, как они зарабатывают деньги.

В личной жизни сестёр есть интересный факт: во время локдауна 2020 года Карина влюбилась в молодого человека Камиллы. С нервным срывом Карина спешно уехала в Дубай, а через некоторое время туда прилетела и её сестра, расставшись со своим парнем. Будут ли двойняшки бороться за внимание одного мужчины на проекте или же их симпатии окажутся разными, увидим уже скоро.

«Участие в «Холостяке» - классный экспириенс. И из этого, может быть, действительно что-то получится. Никогда не знаешь, что именно тебе это даст, пока не пройдёшь этот путь. Но в любом случае, это крутая возможность для всего», - призналась одна из сестер Камилла.