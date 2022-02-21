В Казани мэрия отказалась согласовать митинг на 100 человек, который 23 февраля собирались провести члены КПРФ в сквере Тинчурина. Об отказе городских властей сообщила депутат Казгордумы от коммунистов Динара Халимдарова, сообщает "Ъ".

Городские власти свой отказ мотивировали ранее введенными ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Митинг, считают в мэрии, может представлять "реальную опасность как для участников публичного мероприятия, так и для лиц, находящихся в непосредственной близости".

В то же время на минувшей неделе власти Татарстана заявили о стабилизации эпидситуации, и с 21 февраля отменена система QR-кодов на транспорте, в общепите, в общественных местах. Сохраняются лишь масочный режим и требования к социальной дистанции.