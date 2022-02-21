Банк «Открытие»: 35% жителей ПФО не готовы покупать финансовые продукты онлайн

Чуть больше половины жителей ПФО регулярно совершают покупки онлайн. Только 3% мужчин и 4% женщин в принципе не покупают ничего через интернет. Постоянно покупают онлайн финансовые продукты 13%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

6% мужчин и 3% женщин совершают покупки онлайн каждый день. 33% женщин и 21% мужчин делают это несколько раз в неделю, 20% женщин и 17% мужчин не чаще, чем раз в неделю. 27% женщин и 22% мужчин покупают что-нибудь через интернет реже, чем раз в неделю, 30% женщин и 13% мужчин - не чаще, чем раз в месяц. Лишь 4% женщин и 3% мужчин принципиально не делают покупок онлайн.

Чаще всего через интернет жители Приволжья покупают одежду и обувь (55%), продовольственные товары (47%), готовую еду - пиццу, суши, и т.п. (39%) и гаджеты (27%). Билеты в театр или кино онлайн приобретают 20%, посуду - 16%, финансовые продукты - 13% и авиабилеты – 10%.

35% жителей округа заявили, что никогда не будут покупать через интернет финансовые продукты. Гаджеты категорически не хотят приобретать через интернет 20% респондентов, одежду и обувь – 18%, посуду - по 17%, продовольственные товары - 11%, готовую еду - 10%. 9% заявили, что готовы покупать онлайн всё.

Главными преимуществами покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа считают удобство (72%), экономию времени (55%), экономию денег (36%), безопасность в эпоху пандемии (32%). Лишь 3% не видят в интернет-торговле никаких преимуществ.

Главными недостатками покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) жители округа считают невозможность потрогать товар руками (73%), высокую вероятность обмана (37%), угрозу попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты (36%), трудности с возвратом товара, если он не подошел (30%). При этом 6% опрошенных не видят в интернет-торговле никаких недостатков.

К перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами жители Приволжья относятся настороженно. По мнению 26%, торговать онлайн можно только БАДами, 36% считают, что продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов. По мнению 38% продавать лекарства можно, но только при условии запуска системы электронных рецептов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 6 –14 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.