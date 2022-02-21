В Татарстане возбуждены уголовные дела в отношении 40-летнего жителя Мамадыша, его обвиняют в похищении человека, нанесении побоев.

История началась еще 23 января. Тогда мужчина, проезжая мимо, увидел на улице бывшую зазнобу: женщина была в отличном настроении и шла в компании незнакомца.

Мужчину это сильно задело, не давало покоя, он решился проучить бывшую. Он подкараулил экс-сожительницу, затолкал в автомобиль и увез для расправы в ближайший поселок. Несколько часов мужчина бил женщину в квартире.

Потом бывшие помирились, пришли к соглашению, и мужчина женщину отпустил. А через несколько дней она обратилась в полицию с заявлением на изверга.

Выяснилось, что ранее ревнивец привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством в отношении своей возлюбленной, ведь эта пара и ранее очень бурно выясняла свои непростые отношения.

Мужчина признал свою вину в случившемся.