Весна близко: Гидрометцентр рассказал о грядущем повышении температуры в Татарстане и мокром снеге

По предварительному прогнозу синоптиков Республики Татарстан, в начале следующей недели сохранится такая же теплая погода, временами с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега.

Погодные условия будут формироваться под влиянием перемещающихся с запада на восток атмосферных фронтов. Юго-западными воздушными потоками в наши районы будет поступать теплый влажный воздух. Гидрометцентр предупреждает о возможном сходе снега и льда с крыш домов.

Температуры воздуха ночью будет составлять -1..-7°, днем повысится до -4..+2°. На дорогах ожидается снежные заносы, снежная каша, местами гололедица.