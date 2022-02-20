Я сорвался: Задержали подозреваемого в убийстве продавца-консультанта магазина для взрослых

Сегодня, 20 февраля, подозреваемый в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личность предполагаемого виновника гибели женщины. Им оказался 30-летний местный житель. Оперативники задержали его утром 20 февраля по месту жительства", - рассказал собеседник ТАСС.

По данным пресс-службы, 18 февраля в 22:25 в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о найденом трупе в интим-магазине на улице Дыбенко. 33-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, нападавший скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

По предварительным данным, мужчина ждал закрытия магазина, чтобы совершить ограбление, которое пошло не по плану.

"Когда я зашел, девушка вышла, я пригрозил ей ножом, попытался ограбить… Попросил ее зайти в подсобку, чтобы ограбить, а она сказала, что сейчас она нажмет кнопку, и я сорвался. Ударил ее ножом несколько раз", - рассказал подозреваемый на распространенном видеоролике, предоставленным пресс-центром МВД России.

Также он сообщил, что забрал из магазина два массажера.