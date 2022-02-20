Обнаружен общак: в Великобритании найдены почти $8 млрд активов Назарбаева и казахских партнеров

Бюро журналистских расследований, опубликовало в газете The Daily Telegraph, доклад, в котором рассказали, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за время правления накопил почти 8 миллиардов долларов активов, для сохранения и контроля над которыми использовал использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies, пишет kommersant.ru.

В 2020 году в Великобритании был учрежден холдинг Jusan Technologies, который контролировали названные в честь Назарбаева частные фонды, которые официально были посвящены реализации благотворительных, социальных и патриотических проектов.

"Активы холдинга включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн", сообщает в докладе TBIJ.

Доли в холдинге принадлежали также имеют бывший вице-премьер Ерболу Орынбаеву, мужу дочери племянника Назарбаева Галимжану Есенову, а также министру образования и науки Казахстана Аслану Саринжипову.