Врачи ДРКБ прооперировали девочку и разъединили слившуюся воедино мочевую и половую системы

В Татарстане врачи ДРКБ прооперировали девочку со сложным врожденным пороком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

"С пациентом медучреждение уже знакомо. В раннем возрасте хирурги уже выполняли разделение прямой кишки и мочеполовой системы. Однако по мере взросления у пациента возникли другие проблемы: моча сначала попадала во внутренние половые органы и только потом выходила наружу", - рассказали в ведомстве.

Врачи провели формирование дистальной части вагинального канала и уретропластику. Операция длилась пять часов.

По словам врачей, для дальнейшей полноценной взрослой жизни девочке понадобится коррекция.

Ранее, хирурги ДРКБ сделали редкую операцию. Они удалили врожденную аневризму двухмесячной девочке. Во всем мире подобных операций среди детей было всего 14.