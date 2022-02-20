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Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

Врачи ДРКБ прооперировали девочку и разъединили слившуюся воедино мочевую и половую системы

20.02.2022, 10:38 394 prokazan.ru

В Татарстане врачи ДРКБ прооперировали девочку со сложным врожденным пороком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

"С пациентом медучреждение уже знакомо. В раннем возрасте хирурги уже выполняли разделение прямой кишки и мочеполовой системы. Однако по мере взросления у пациента возникли другие проблемы: моча сначала попадала во внутренние половые органы и только потом выходила наружу", - рассказали в ведомстве.

Врачи провели формирование дистальной части вагинального канала и уретропластику. Операция длилась пять часов.

По словам врачей, для дальнейшей полноценной взрослой жизни девочке понадобится коррекция.

Ранее, хирурги ДРКБ сделали редкую операцию. Они удалили врожденную аневризму двухмесячной девочке. Во всем мире подобных операций среди детей было всего 14.

Медицина / Минздрав Казань
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Мужчина держал запертыми в гараже пятерых подростков, которых подозревал в наркоторговле
08:26, 14.02.2022
Очень любил ее: пенсионер застрелил жену, чтобы та не мучилась от тяжелой болезни
08:02, 14.02.2022
Мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына, мальчик в тяжелом состоянии
07:48, 14.02.2022
Дети нашли на прогулке в городском парке останки 88-летней женщины
19:41, 12.02.2022
10-месячного ребенка нашли мертвым в частном доме
00:01, 12.02.2022
WADA обжалует в суде снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде-2022
18:13, 11.02.2022
Мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой внутри
11:28, 11.02.2022
Разбился при взлете: при крушении самолета Ан-2 погибли два человека
08:53, 11.02.2022
Гей-свидание не удалось: Убил и расчленил труп, а останки выкинул на мусоросжигательном заводе
05:00, 11.02.2022
Россиянам рассказали, как выявить омикрон по насморку
01:00, 11.02.2022
Региональный министр предложил «ограмотнять» население
00:01, 11.02.2022
Стоматолог проколол шприцем глаз пятилетней девочке, когда лечил ей зуб
20:00, 10.02.2022
Заставили пить: солдат погиб в воинской части, отравившись антифризом
19:07, 10.02.2022
На Кузбассе решили полностью отказаться от QR-кодов, чем ответит Татарстан?
19:00, 10.02.2022
Бывшего полицейского зарезали из мести за сбитую 10 лет назад девушку
15:22, 10.02.2022
36-летнего женатого маляра убили и расчленили после гей-свидания
14:24, 10.02.2022
Все начали вопить направо и налево: Песков вступился за татарстанскую фигуристку Валиеву
14:08, 10.02.2022
Школьника, который задумал взрыв здания ФСБ в Minecraft, осудили на 5 лет колонии
11:20, 10.02.2022
Тело умершего от коронавируса мужчины подменили перед погребением
10:54, 10.02.2022
Почему Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом: знали только охрана и помощники
09:12, 10.02.2022
Бабушка залила фекалиями региональный офис Газпрома из-за долга в 300 рублей
05:00, 10.02.2022
Врач Елена Малышева рассказала, когда при омикроне нужно срочно вызывать скорую
01:00, 10.02.2022
Мать пыталась приучить свою 10-летнюю дочь к наркотикам
00:01, 10.02.2022
Мужчины с битами напали на продовольственный магазин и убили продавщицу
20:00, 09.02.2022
Сделавший 8 прививок от ковида Жириновской попал в ЦКБ Москвы с коронавирусом в тяжелом состоянии
19:00, 09.02.2022
Дважды в одну лунку: в Роспотребнадзоре назвали долю тех, кто повторно заражается ковидом
14:41, 09.02.2022
Врачи предупредили переболевших коронавирусом о риске ампутации рук и ног
14:32, 09.02.2022
Водитель автобуса намеренно прищемил дверями голову ребенку, не оплатившему проезд
12:36, 09.02.2022
Наледь с крыши упала на коляску с младенцем, удар приняла на себя мать ребенка
11:50, 09.02.2022
У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк частично парализовало правую часть тела
08:50, 09.02.2022
Сортировщица нашла в мусоре человеческую голову
08:43, 09.02.2022
В гараже нашли тела несовершеннолетних парня и девушки
08:34, 09.02.2022
Минздрав разрешил с 21 февраля начать выдачу ковид-сертификатов людям без прививки, но с антителами
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Врач Шаповаленко объяснила, как быстро и точно отличить омикрон от ОРВИ
01:00, 09.02.2022
Компания долго издевалась над 16-летней подругой, а потом ее задушили и бросили у моста
00:01, 09.02.2022
Таксист-частник жестоко убил пассажирку и у еще живой девушки отрезал грудь
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В России хотят ввести конфискацию автомобиля: в каких случаях авто отберут?
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Когда лень дворников - это хорошо: неубранный снег спас жизнь 10-летней девочке
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Мужчина прожил две недели с трупом матери в квартире и не выдержал
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Странный финал: тело депутата нашли с огнестрельным ранением, но говорить об этом никто не хочет
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Соседи долго терпели, а потом намертво замуровали в квартире шумного соседа-любителя громкой музыки
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Школьник, который собирался взорвать здание ФСБ в в Minecraft, заявил, что его матери угрожают
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Бастрыкин получил разрешение начать дело против бывшего высокопоставленного судьи в Татарстане
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Врач Елена Малышева назвали три суперпродукта для замедления старения
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Подрабатывающей в такси водитель скорой помощи изнасиловал глухонемую пассажирку
20:00, 07.02.2022
Следком: отец избивал и насиловал собственную 12-летнюю дочь-инвалида
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В Казани нашлась самая маленькая съемная квартира в Поволжье - за 16 тысяч в месяц
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Главный российский вор в законе назвал ситуацию в воровском мире коллапсом и призвал сплотить ряды
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В России похороны захотели сделать госуслугой
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Звезда «Глухаря» и «Дальнобойщиков» разбил головой дверь караоке-бара
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Даже не рычали: стая чипированных собак с бирками молча набросилась на мать с ребенком
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Генпрокуратура обнаружила нарушения содержания зверей в зоопарках и цирках Татарстана
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Известный вирусолог предупредил о появлении еще более заразных штаммов коронавируса
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Госдума захотела разрешить россиянам любую самооборону при незаконном проникновении в их жилища
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Мужчина зарезал двухлетнюю дочь на руках у матери
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Мужчина поджег подругу и троих ее детей, двое малышей погибли
05:00, 07.02.2022
Есть склонность к побегам: Психически больной мужчина пропал с ружьем
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Гражданина России задержали во Франции по подозрению в отмывании денег при обороте наркотиков
00:01, 07.02.2022
С открытием границ поток караванеров в Россию увеличится в два раза
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Граждане России смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью