Под Казанью в поселке Орловское сгорела усадьба

Вчера, 19 февраля, в коттеджном поселке Орловское, в получасе езды от Казани, в семь часов вечера загорелся трехэтажный дом, который сдавался в аренду. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, огнем был охвачена Орловская усадьба, частный дом, который чаще всего сдавали по свадьбы.

В социальных сетях сообщают, что горит не только само здание, но и пристрой к нему, и гараж. Всего огнем охвачены около 500 квадратных метров. Жители дома были эвакуированы.

Дом располагался близ леса. Пожарным удалось остановить распространение огня, пострадавших нет.