Фортуна поможет: Глоба назвал три знака Зодиака, которые могут выиграть в лотерею в конце февраля

В последнюю неделю февраля 2022 года только три знака Зодиака могут рассчитывать на счастливый выигрыш в лотерею. И если вы есть в списке, то смело бегите за лотерейным билетиком. Меркурий благоволит в период с 21 февраля трем представителям зодиакального круга, считает советский и российский астролог Павел Глоба.

Телец

Тельцы долго ждали своего шанса, и вот он наступил. Меркурий будет благоволить Тельцам, которые решат испытать Фортуну и поиграть в лотерею. Прагматичным Тельцам обычно трудно дается решение купить билетик, ведь они свято верят, что ничего выиграть нельзя, можно только честным трудом заработать. Последние дни февраля для такой затеи весьма благоприятны.

Весы

Весы будут удачливы в жилищных лотереях и спринте. Будет хорошо, если лотерейный билет Весы купят не сами, а получат в подарок. Так что, если у вас есть друг-Весы, смело дарите ему такой билетик на 23 февраля.

Рыбы

Рыбам удача будет улыбаться всю последнюю неделю февраля, включая финансовые вопросы. Помимо высокого шанса выиграть в лотерею, Рыбы смогут рассчитывать на нежданную премию или возврат долга, о котором вы уже и забыли, на подарок, который удивит и порадует, а также будет способствовать материальному благополучию и процветанию Рыб.