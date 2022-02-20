В воинской части в Хабаровском крае массово избили солдат-срочников, пострадали шестеро. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на мать одного из военнослужащих.

По словам женщины, ночью ей позвонил сын и сказал, что на него и его сослуживцев напали сержант и старший прапорщик. Молодой человек сказал, что ему чем-то очень похожим на бейсбольную биту отбили почки.

Из рассказа сына женщина заключила, что прапорщик был пьян. Среди ночи он решил сверить номера на тапочках и тумбочках. Тех, у кого номера не совпали, мужчина разбудил, построил и начал бить.

Известно, что от действий прапорщика и сержанта пострадали шесть срочников. По словам матери одного из солдат, нападавших задержали.

Произошедшее подтвердила глава ассоциации "Комитет солдатских матерей" Светлана Голуб.