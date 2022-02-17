Названа единственная группа крови, носители которой реже умирают от рака предстательной железы

Ученые из института рака Дана-Фарбера в Бостоне выявили связь между группой крови и раком простаты у мужчин. Они изучили взаимосвязь между группой крови ABO и риском летального рака предстательной железы в исследовании Health Professionals Follow-up Study (HPFS) с 1996 по 2008 год.

В течении 12 лет они вели наблюдения за 26 602 мужчинами и задокументировали 2703 случая рака предстательной железы. В результате летальный исход от рака предстательной железы или отдаленных метастазов был у 289 человек.

Самые низкие шансы заболеть и тем более умереть раком предстательной железы у мужчин с четвертой группой крови, в отличии от обладателей I, II или III группы крови, хотя они не различаются по риску первоначального диагноза простаты.

Так, заболеваемость у мужчин с четвертой группой крови составил 7%. Самый наибольший риск имели обладатели первой группы крови - 43 %. У носителей второй группы крови этот показатель 37%, а у третьей -13%.

Они также провели повторно исследования только с другой группой участников результаты оказались схожи с другой группой ( II - 37 %; IV - 8 %; III - 12 %; I- 43 %). По сравнению с мужчинами с группой крови первой, мужчины с группой крови четвертой гораздо меньше страдают онкологией предстательной железы со смертельным исходом (отношение рисков [HR] = 0,39).