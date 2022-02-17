Казанцы поддержали фигуристов на льду

Жители города массово встали на коньки. В этом году из-за теплой погоды казанцы открыли «ледовый сезон» позже, чем обычно – лишь в феврале. За первые две недели месяца мобильный трафик в сети МегаФона на открытых катках города вырос на 15% по сравнению с тем же периодом в январе, декабре и почти на 50% – с прошлым годом.

Оператор фиксирует наибольшее количество абонентов и соответствующий рост интернет-трафика в зонах открытых катков с момента открытия главных международных соревнований. Самым активным днями стали – 4, 9 и 11 февраля. Объема данных, которые за один из этих дней загрузили на казанском льду, хватит на просмотр более пятисот командных турниров фигуристов. Наиболее популярным для стримов и селфи стал каток на Черном озере.

Гости Казани также стали активнее посещать местные ледовые арены в феврале – за месяц на 10% увеличилось число приезжих в районах популярных мест отдыха на коньках. В среднем, в течение дня, на городском льду можно встретить до тысячи туристов: москвичей чаще на Черном озере, нижегородцев – на стадионе «Тасма», гостей из соседней Башкирии – на Кремлёвской набережной, а путешественников из далекого Приморского края – на стадионе «Трудовые резервы».

Туристы из других регионов активно делятся фото и видео – каждый третий мегабайт с катков попадает в соцсети. Чтобы жители и гости Казани не ограничивали себя в интернете, МегаФон модернизировал более 850 базовых станций. Обновление помогло увеличить емкость и пропускную способность сети, в том числе, в районах плотной городской застройки – в местах работы популярных катков.