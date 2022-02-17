В Красноярске сотрудники полиции поймали ученика 9 класса местной школы, который у себя дома устроил самый настоящий оружейный магазин. Подросток продавал своим клиентам оружие и боеприпасы, а те восторженно отзывались о сотрудничестве с представителем "талантливой молодежи".

Как сообщает Baza, школьник и правда много знал об оружии. С 10 лет мальчик занимается стрельбой, и первые стволы достались ему от умершего дедушки, а потом пополнять большую коллекцию помогала мама. Сам же школьник зарабатывал на хобби, покупая и продавая оружие в интернете.

Слухи о талантливом торговце-оружейнике дошли до МВД, и лавочку пришлось прикрыть. Оперативники провели контрольную закупку и задержали юношу. При обыске нашли 4 пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и около тысячи патронов.

Проверили сразу все социальные сети и контакты мальчика на предмет причастности к экстремизму. Но все оказалось "чисто": нападать на кого-то парень не собирался, а занимался оружием как бизнесом.