Сегодня, 17 февраля, в Татарстане прошло заседание коллегии Министерства строительства и ЖКХ. Одной из основных проблем обозначено снижение потока трудовой миграции в Татарстан.

"Проблема обозначена, она есть, это связано с оплатой труда. Есть необходимость увеличить количество мигрантов, которые здесь работали до пандемии", - отметила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

По словам Галимовой, по итогам прошедшего года в Татарстане ввели более 3 миллионов квадратных метров жилья, до 2030 года планируется построить в республике до 28 миллионов квадратных метров. В республике работают порядка 80 застройщиков, но даже этого будет мало, если потоки трудовой миграции не восстановить в ближайшее время.