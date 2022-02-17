В Казани троллейбусы маршрута № 8 стоят с 6:30 утра. Причиной невозможности двигаться стала брошенная машина каршеринга. Водитель оставил ее на улице Парина у дома № 5. Автомобиль брошен под контактной сетью, а потому троллейбусы двигаться не могут.

"Из-за этого люди, стоящие на остановке, не могут уехать по своим делам, нарушена регулярность движения троллейбусов. На место вызваны инспекторы ГИБДД, выехал ревизор оперативного действия. Также сообщение было передано в каршеринговую компанию. Просим пассажиров учитывать информацию", - говорится в сообщении МУП "Метроэлектротранс".