В Петербурге старшая медицинская сестра диагностического центра, которая обвиняется в смерти семи пациентов после рентгена желудка, попыталась свести счеты с жизнь, сообщает "Новая газета".

Женщина пыталась совершить суицид на трассе в Ленобласти, но водитель успел затормозить. Сейчас женщина находится в реанимации в медикаментозной коме, ее подключили к ИВЛ.

"В два часа позвонила дочь. Она ехала по трассе в том направлении, в котором мать чуть раньше пошла. Увидела на дороге ГИБДД, грузовой автомобиль, остановилась и узнала, что за беда", — рассказал муж медсестры.

Родным медсестра сказала, что идет в магазин, но при этом оставила предсмертную записку.

Напомним, что в январе и начале февраля стало известно о гибели 7 пациентов в диагностическом центре. Все они исследовали желудок с применением бария.