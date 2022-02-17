В Волгоградской области сын решил навестить пожилого отца и нашел его мертвым, обглоданным крысами. 71-летний мужчина болел, почти не вставал с постели. Родные по очереди ездили к нему в село Лебяжье, ухаживали.

Когда приехал сын, то увидел отца мертвым, в постели. Приподняв одеяло, мужчина ужаснулся: крысы изрядно обглодали труп, отсутствует часть бедра.

В Следкоме заявили, что криминальных следов смерти нет, умер старик своей смертью, а крысы поживились уже после наступления смерти. Их в частном доме было очень много. Сейчас продолжается доследственная проверка.