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Фото: animalreader.ru

Сын нашел пожилого отца мертвым и обглоданным крысами

17.02.2022, 05:00 48 prokazan.ru
В Волгоградской области сын решил навестить пожилого отца и нашел его мертвым, обглоданным крысами. 71-летний мужчина болел, почти не вставал с постели. Родные по очереди ездили к нему в село Лебяжье, ухаживали.
 
Когда приехал сын, то увидел отца мертвым, в постели. Приподняв одеяло, мужчина ужаснулся: крысы изрядно обглодали труп, отсутствует часть бедра.
 
В Следкоме заявили, что криминальных следов смерти нет, умер старик своей смертью, а крысы поживились уже после наступления смерти. Их в частном доме было очень много. Сейчас продолжается доследственная проверка.
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Водитель автобуса намеренно прищемил дверями голову ребенку, не оплатившему проезд
12:36, 09.02.2022
Наледь с крыши упала на коляску с младенцем, удар приняла на себя мать ребенка
11:50, 09.02.2022
У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк частично парализовало правую часть тела
08:50, 09.02.2022
Сортировщица нашла в мусоре человеческую голову
08:43, 09.02.2022
В гараже нашли тела несовершеннолетних парня и девушки
08:34, 09.02.2022
Минздрав разрешил с 21 февраля начать выдачу ковид-сертификатов людям без прививки, но с антителами
05:00, 09.02.2022
Врач Шаповаленко объяснила, как быстро и точно отличить омикрон от ОРВИ
01:00, 09.02.2022
Компания долго издевалась над 16-летней подругой, а потом ее задушили и бросили у моста
00:01, 09.02.2022
Таксист-частник жестоко убил пассажирку и у еще живой девушки отрезал грудь
14:36, 08.02.2022
В России хотят ввести конфискацию автомобиля: в каких случаях авто отберут?
13:06, 08.02.2022
Когда лень дворников - это хорошо: неубранный снег спас жизнь 10-летней девочке
11:45, 08.02.2022
Мужчина прожил две недели с трупом матери в квартире и не выдержал
11:01, 08.02.2022
Странный финал: тело депутата нашли с огнестрельным ранением, но говорить об этом никто не хочет
10:49, 08.02.2022
Соседи долго терпели, а потом намертво замуровали в квартире шумного соседа-любителя громкой музыки
09:24, 08.02.2022
Школьник, который собирался взорвать здание ФСБ в в Minecraft, заявил, что его матери угрожают
08:46, 08.02.2022
Бастрыкин получил разрешение начать дело против бывшего высокопоставленного судьи в Татарстане
05:00, 08.02.2022
Врач Елена Малышева назвали три суперпродукта для замедления старения
00:01, 08.02.2022
Подрабатывающей в такси водитель скорой помощи изнасиловал глухонемую пассажирку
20:00, 07.02.2022
Следком: отец избивал и насиловал собственную 12-летнюю дочь-инвалида
19:00, 07.02.2022
В Казани нашлась самая маленькая съемная квартира в Поволжье - за 16 тысяч в месяц
15:10, 07.02.2022
Главный российский вор в законе назвал ситуацию в воровском мире коллапсом и призвал сплотить ряды
13:56, 07.02.2022
В России похороны захотели сделать госуслугой
11:59, 07.02.2022
Звезда «Глухаря» и «Дальнобойщиков» разбил головой дверь караоке-бара
11:48, 07.02.2022
Даже не рычали: стая чипированных собак с бирками молча набросилась на мать с ребенком
11:30, 07.02.2022
Генпрокуратура обнаружила нарушения содержания зверей в зоопарках и цирках Татарстана
10:31, 07.02.2022
Известный вирусолог предупредил о появлении еще более заразных штаммов коронавируса
10:07, 07.02.2022
Госдума захотела разрешить россиянам любую самооборону при незаконном проникновении в их жилища
09:18, 07.02.2022
Мужчина зарезал двухлетнюю дочь на руках у матери
08:27, 07.02.2022
Мужчина поджег подругу и троих ее детей, двое малышей погибли
05:00, 07.02.2022
Есть склонность к побегам: Психически больной мужчина пропал с ружьем
01:00, 07.02.2022
Гражданина России задержали во Франции по подозрению в отмывании денег при обороте наркотиков
00:01, 07.02.2022
С открытием границ поток караванеров в Россию увеличится в два раза
17:54, 06.02.2022
Граждане России смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
11:44, 06.02.2022
Пытался сбежать на родину: при попытке побега задержан подозреваемый в убийстве 16-летний подросток
05:00, 06.02.2022
Врач назвала самые опасные симптомы омикрона у детей
01:00, 06.02.2022
Россиянин пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии
20:00, 05.02.2022
Тела троих молодых мужчин нашли на съемной квартире
19:00, 05.02.2022
Он есть в каждом доме: диетолог назвала продукт, который приводит к развитию тяжелых форм рака
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
11:22, 05.02.2022
Два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа
10:20, 05.02.2022
Пенсионер жестоко расстрелял и зарезал двух женщин, которые пришли помочь по хозяйству
05:00, 05.02.2022
Отец в наказание закрыл 4-летнего сына в подвале многоэтажного дома, воспитывая в нем мужика
01:00, 05.02.2022
Пенсионерку заподозрили в причастности к смерти ее беременной дочери
12:56, 04.02.2022
Подросток подговорил друга задушить 13-летнюю школьницу прямо на школьном дворе
12:17, 04.02.2022
Молодой человек набросился на свою мать и выколол ей глаза
10:43, 04.02.2022
Беременную женщину на позднем сроке отправили в СИЗО, из-за чего ее ребенок умер
09:56, 04.02.2022
Новый Хатико: собака уже полтора года терпеливо ждет у ковидного госпиталя умершего в нем хозяина
05:00, 04.02.2022
Дети сутки провели в квартире с телами погибших матери и отца
00:01, 04.02.2022
Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки
19:00, 03.02.2022
Прохожие на улице обнаружили человеческую голову
16:55, 03.02.2022
Трое друзей убили женщину и бросили ее тело на съедение свиньям
15:30, 03.02.2022
Мужчина избивал девятимесячного сына сожительницы и переворачивал его вниз головой для наказаний
13:10, 03.02.2022
«Петля на шее»: экономист Делягин рассказал, почему крайне опасно брать кредиты в 2022 году
11:45, 03.02.2022
Женщина, уставшая от перебоев с электроэнергией, угрожала убить и расчленить мэра города
10:10, 03.02.2022
Ученик второго класса вступился за мать и ударил ее обидчика ножом в почку
09:06, 03.02.2022
Мужчина в форме сотрудника ФСИН пригрозил изнасиловать своих сослуживцев
08:57, 03.02.2022
В квартире нашли тело женщины, которая умерла 10 лет тому назад
00:01, 03.02.2022
Эксперты были в шоке: на теле убитого насчитали 585 ранений - так постарался друг покойного
13:39, 02.02.2022
В ковидарии погибли десять рожениц и восемь младенцев - началось следствие
13:18, 02.02.2022
Двое гаишников жестоко избили 24-летнюю девушку-оперативника полиции
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
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Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью