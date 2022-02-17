На Кубани сотрудники полиции задержали 64-летнего пенсионера, который за 500 тысяч рублей нанял киллера, чтобы тот расправился с его 39-летним сыном. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в МВД.

Пенсионер нашел исполнителя, передал ему задаток в размере 5 тысяч рублей, нож, ключи от квартиры, чтобы убийца смог легко проникнуть в дом сына. Но пожилой мужчина не знал, что под видом киллера с ним встречается полицейский. Отмечается, что мотивом для убийства стал спор родственников из-за раздела большого частного дома.

Полицейские сделали постановочные фотографии, на которых был окровавленный якобы труп сына. После этого пенсионер передал киллеру еще 10 тысяч рублей из обещанного полумиллиона. Сразу после этого его задержали. Сейчас суд решает вопрос о помещении мужчины в СИЗО.