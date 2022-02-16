Следственный комитет РТ завершил расследование дела о серии взяток, которые с 2014 по 2020 год передавали медработникам военкомата от призывников. Об этом сообщает старший помощник руководителя СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В масштабном уголовном деле фигурируют 27 призывников, которые пытались откупиться от службы в армии и получить свои военные билеты по медицинским показаниям. Столько же насчитали и эпизодов взяток в размере от 80 до 260 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 4,2 миллиона рублей.

9 фигурантов дела вину признали. Дела работников военкомата пока до суда не дошли.