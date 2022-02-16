В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал свою 18-летнюю дочь-инвалида. Девушка сейчас находится в положении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Тревогу забила 37-летняя мать больной девушки. Она и сообщила полицейским, что ее бывший муж в начале января изнасиловал их общую дочь, когда та гостила у него на новогодние праздники.

Девушка с задержкой умственного развития в настоящее время находится на ранних сроках беременности.

54-летнего подозреваемого задержали накануне возле его дома.