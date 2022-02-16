Суд в Казани принял решение арестовать 33-летнего старшего государственного инспектора отделения по приему экзаменов по вождению в ГИБДД. Его обвиняют в 20 преступных эпизодах: во взятках, служебном подлоге, превышении полномочий, сообщила пресс-служба Следкома Татарстана.

Следователи установили, что в 2020-2021 годах мужчина через знакомого инструктора по вождению за 11 тысяч рублей помогал курсантам успешно сдавать экзамены на водительские права. Сдавали они вождение на машине инструктора, который жестами активно показывал, что и когда должен сделать курсант для успешного прохождения испытания.

Сотрудник ГИБДД после этого ставил им положительную отметку, даже если были допущены грубые нарушения. Установлены 7 эпизодов взяток, ряд эпизодов превышения должностных полномочий. На инспектора заявил один из экзаменуемых.

Своей вины инспектор не признал. Уголовное дело против него направлено в суд.