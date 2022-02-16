Банк «Открытие»: 93% мужчин и 63% женщин в ПФО не носят шубы из натурального меха

Большинство жителей Приволжья не носят шубы из натурального меха и меховые шапки и против использования животных для производства меховых изделий – вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. При этом сторонников натуральных меховых шуб среди женщин больше, чем среди мужчин. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

57% мужчин и 26% женщин в ПФО не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики. 26% мужчин и 13% женщин заявили, что вообще никогда не носили шуб и не собираются. При этом 7% мужчин и 17% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 7% женщин носят шубы только из искусственного меха. Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 37% женщин и 6% мужчин.

71% мужчин и 62% женщин не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 14% мужчин и 21% женщин игнорируют шапки из меха, потому что это неэкологично. С удовольствием носят шапки из меха 15% мужчин и 17% женщин.

34% мужчин и 36% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 50% мужчин и 45% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 16% мужчин и 19% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха.

70% мужчин и 56% женщин никогда в жизни не покупали шуб в подарок другому человеку. 7% мужчин и 36% женщин покупали шубы только себе. 22% мужчин и 8% женщин покупали шубу другому человеку (мужчины предсказуемо делали это гораздо чаще).

56% мужчин и 31% женщин не хотели бы иметь шубу. Из тех, кто хотел бы, 13% мужчин и 17% женщин предпочитают шубу из искусственного меха, 13% мужчин и 42% женщин - из меха норки (это самый популярный вариант среди «шубоносцев»), 2% мужчин и 5% женщин - из меха соболя, 9% мужчин и 2% женщин - из меха песца, 4% мужчин и 3% женщин - из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин - из меха бобра.

51% мужчин и 30% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 15% мужчин и 18% женщин, 13% мужчин и 19% женщин оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 20% женщин закладываются на 50-100 тысяч. 6% мужчин и 13% женщин допускают покупку мехового изделия стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

При этом, как показывает опыт компании «Росгосстрах», относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тысяч рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.